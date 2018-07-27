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В Украине запустят новый скоростной поезд

Укрзализныця планирует запустить скоростной поезд Киев-Николаев. Однако, это станет возможным только после электрификации линии Долинская-Николаев.

Об этом сообщил и.о. главы правления Укрзализныци Евгений Кравцов в интервью РБК-Украина.

– После электрификации участка железной дороги в Николаев однозначно возникнет потребность в запуске скоростного сообщения с этим городом, возможно, за счет продления маршрута Киев-Херсон для Интерсити. Это – цель на этот год, – сказал он.

При этом, по словам Кравцова, для этого необходимо увеличивать парк пассажирских вагонов и приводить в соответствие инфраструктуру.

– Правда, в плане на этот год у нас нет закупки новых скоростных поездов Интерсити, но мы намерены закупать ускоренные пригородные дизель-поезда. К примеру, такой поезд сейчас успешно курсирует между Черновцами и Львовом, – отметил Кравцов.

Он также сообщил, что поезда Интерсити сейчас используются на 90%.

– Это очень популярные пассажирские поезда в Украине. После открытия нового Бескидского тоннеля мы активно обсуждаем скоростное сообщение по направлению Львов-Ужгород. Но для этого необходим дополнительный подвижной состав, – сказал Кравцов.

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Напомним, что Укрзализныця планирует ввести единый билет на поезд и самолет. Он может быть запущен уже после старта скоростной электрички в аэропорт Борисполь.

ФОТО: УНИАН

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