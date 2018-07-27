Осенью может подорожать алкоголь

В сентябре ожидается резкое подорожание алкоголя в Украине.

Директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко сообщил в Facebook, что в сентябре цены на алкоголь в Украине могут подняться в среднем на 13%.

Подорожание обусловлено поднятием минимальной розничной цены на весь алкоголь. За последние полгода стоимость алкогольной корзины выросла на 2%, или на 3,6 грн.

– На конец июня 2018 года она стоила 156,8 грн, тогда как на начало года ее стоимость составляла 153,2 грн. В нашу алкогольную корзину вошли: бутылка отечественного столового вина 0,75 л, бутылка отечественного пива 0,5 л и бутылка водки 0,5 л, – написал Дорошенко.

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По его словам, за первые шесть месяцев 2018 года все виды алкогольных напитков подорожали на 1-3%.

Напомним, Министерство экономического развития и торговли предложило повысить цены на некоторые алкогольные напитки.