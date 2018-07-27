Вступительная кампания 2018 – топ-10 самых популярных специальностей в Украине

Филология и право стали самыми популярными направлениями обучения, на которые в этом году подано больше всего заявлений украинских абитуриентов.

Об этом сообщил генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых Министерства образования и науки Олег Шаров, передает УНИАН.

Всего зарегистрировано 914 тыс. 545 заявлений абитуриентов, среди них:

Филология – 75 тыс. 934

Право – 72 тыс. 965

Менеджмент – 47 тыс. 695

Среднее образование – 45 тыс. 397

Компьютерные науки – 38 тыс. 374

Экономика – 29 тыс. 702

Медицина – 29 тыс. 65

Инженерия программного обеспечения – 25 тыс. 930

Туризм – 24 тыс. 827

Психология – 22 тыс. 675 заявлений

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Ранее Факты ICTV писали, что в Харькове во время прохождения Внешнего независимого оценивания, начала рожать одна из абитуриенток.

Фото: Dreamstime.