Выбитые зубы, переломы и смерть! Как не превратить отпуск в ад (18+)

Прыжки с пирса, катание на банане и экстрим с тарзанкой – все это стало таким привычным для отдыхающих, что уже не кажется опасным. А зря… Как не убиться на курорте, вернуться домой здоровым, а самое главное живым – в эксклюзивном материале Фактов ICTV.

Все мы едем на моря, отправляемся на речки, чтобы расслабиться. Попадая в мир морских соблазнов, часто забываем про осторожность. Увидели, как люди на банане рассекают волны – попробовали; заметили, как кто-то летит на тарзанке – рискнули и прыгнули, а тут еще над головой проплывает парашют – решились и вы уже там…

Некоторые моменты мы контролируем самостоятельно – берем в руки тарзанку, сигаем с пирса или плывем на глубину без особых умений плавать. В других случаях зависим от профессионализма других людей – садимся на таблетку или занимаемся парасейлингом (парашют тянет катер и поднимает над морем – Ред.). Но в обоих вариантах только мы выбираем – делать или нет.

Унесло на матрасе

Лежать на спине, плыть по волнам, смотреть на лазурное небо и вдруг оказаться в сотнях метрах от берега. Думаете, такие ситуации редкость?

Из года в год люди попадают в эту морскую ловушку. К примеру, в прошлом году в Приморске Запорожской области целую семью отнесло в открытое море на матрасе. Благо, рядом были спасатели, они-то и доставили бедняг до берега.

– На расстоянии 700 м от берега в открытое море унесло на матрасе трех отдыхающих, из которых один ребенок 2005 года рождения. Спасатели на моторной лодке добрались до людей и доставили их на берег, – сообщили тогда в пресс-службе ГСЧС.

В этом году ситуация повторилась. В курортном Бердянске мужчина отчаянно пытался догнать матрас, в итоге обессилел и стал звать на помощь.

– 35-летний мужчина в районе 3-го пляжа поплыл за матрасом, который ветром унесло в открытое море. Отдыхающий заплыл на расстояние около 500 метров от берега, – сообщили спасатели.

Причина

Такие случаи связаны, прежде всего, с самым опасным прибрежным течением – отбойным.

– Это ситуация, когда из-за сильного ветра или волны на побережье образовываются очаги обратно направленных волн. Человек осознает, что его уносит в море, начинает паниковать и грести изо всех сил против течения. При этом только расходует силы, – рассказывает соучредитель общественной организации Пляжный патруль Денис Пикалов.

Самостоятельно определить есть ли отбойное течение сложно. Поэтому уточните этот момент у спасателя.

Что делать

Если вы оказались в такой ситуации, правило одно – не пытайтесь грести обратно к берегу, плывите либо вправо, либо влево.

– Как только вы окажетесь на достаточном расстоянии, почувствуете – течение исчезло. Это позволит вам вернуться к берегу, – говорит Денис Пикалов.

Заснул на матрасе

Да, и такое тоже бывает. В прошлом году в поселке Лазурное произошел случай, по мотивам которого можно писать рассказы и снимать фильмы. Украинец заснул на батуте, а когда проснулся – вокруг него было открытое море.

Три дня он боролся с жарой, жаждой и голодом. Мужчину выловили спасатели у берегов Крыма. Он находился в состоянии средней тяжести и был крайне истощен.

Что делать

Тут два правила. Первое – попытайтесь определить стороны света: это легко сделать – в море солнце заходит четко на западе. Исходя из этого, вы поймете, где находится берег.

Самое главное – не паникуйте.

Как только вы это сделали, начинайте двигаться в сторону берега. Но делайте это, сохраняя максимальное количество сил. Помните, главная проблема в море – это отсутствие питьевой воды. Именно это и становится причиной потери сознания и смерти.

Прыжки с тарзанкой

Такое излюбленное и детьми, и взрослыми развлечение – по своей сути стихийный аттракцион.

– Конечно, травмоопасным может быть даже аквапарк или карусель на детской площадке. Но они хотя бы спроектированы таким образом, чтобы минимизировать количество летальных случаев. Если речь идет о тарзанке, вы используете ее на свой страх и риск, – сообщает эксперт.

А таких экстрималов немало. Одних беда обходит стороной, а у других забирает жизнь.

В прошлом году в пруду в селе Глушки Киевской области утонули две девочки – 10 и 12 лет. Дети прыгали на тарзанке с берега на берег. Она не выдержала нагрузки – и они оказались под водой.

Как не убиться

Прежде всего, научитесь плавать, а уже потом занимайтесь экстримом на воде. Не помешает обучиться и прыжкам в воду: сходите в специализированную школу. Там вас научат, как правильно прыгать, чтобы не убиться. Львиная доля травм связана с тем, что отдыхающие просто не учитывают глубину.

Второй момент – обязательно проверьте дно! Убедитесь, что оно достаточно глубокое, там нет коряг, стекла и камней.

Прыжки с пирса

Часто на пляже можно встретить табличку Прыгать с пирса запрещено! Но кого и когда это останавливало.

В Крыму в начале июня прыжок с пирса чуть не стал фатальным для 13-летнего мальчика. К счастью, ребенок отделался только переломом руки.

– Он не рассчитав силы, совершил неудачный прыжок, в результате которого получил травму руки и не мог самостоятельно выбраться из воды, – говорилось в сообщении.

Ребенка вытащили спасатели.

А вот для одессита Вячеслава Лобачева прыжок с пирса оказался смертельным. Две недели парень пролежал в реанимации и в итоге скончался от полученных травм.

Как не разбиться

Если на пляже вы видите табличку “Прыгать с пирса запрещено!“ – не рискуйте. А если уж и решаетесь поэкстримальничать, не делайте это в одиночку – оставьте себе шанс на спасение.

Утопление

Количество смертей увеличилось с начала лета – 170 утопленников только за июнь.

Гибель от утопления стоит на третьем месте в мире по количеству смертей от непреднамеренных травм! По данным ГСЧС Украины, с начала 2018 года в водоемах утонули 500 людей.

По словам Дениса Пикалова, львиная доля несчастных случаев на воде происходит недалеко от берега, буквально в 30 метрах. Связано это, прежде всего, с несоблюдением правил безопасности.

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Как не утонуть

В мировой практике есть такое понятие, как цепь спасения. Заключается она в нескольких простых правилах:

Купайтесь в зоне видимости спасателей. Если спасатель вас не видит, он вас не спасет.

Не купайтесь поодиночке.

Учитесь плавать, ходите в бассейн, водите туда детей. Обучитесь навыкам.

Купайтесь на цивилизованных муниципальных пляжах.

Никогда не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения.

– Если вы купаетесь на диком пляже в одиночку, ночью, то вы должны четко осознавать, что никакой спасатель, никакой вертолет вас не спасет, – подчеркивает эксперт.

А вот пример живой цепи спасения. В июле 2018 года в американском городе Эмералд-Айл, штат Северная Каролина, десятки отдыхающих выстроились цепью между пляжем и пловцами, держась за руки, чтобы их тоже не унесли волны. Таким образом они пытались дотянуться до утопающих и вытащить их на сушу.

В результате почти все сумели благополучно добраться до берега, пишет ABC News. Утонул только один человек — 41-летний мужчина.

Я тону! Что делать

Человек, который теряет сознание, не заглатывая воду, имеет большие шансы на спасение.

Постарайтесь не паниковать! Паника приводит к тому, что вы начинаете глотать воду раньше времени.

– Есть правила подачи сигнала: достаточно поднять левую руку вверх и на вас обратит внимание спасатель, – говорит Денис Пикалов.

А там уже отдайтесь в руки профессионала. И не пытайтесь его утянуть на дно!

Парашют

Если прыгнуть с парашютом решится далеко не каждый, то заняться парасейлингом желающих достаточно. Оно и не удивительно – не бросаешься в бездну, нет риска, что парашют не раскроется, да и виды-то какие открываются.

Но безобидно это только на первый взгляд. На самом деле все достаточно опасно.

В прошлом году на таиландском острове Пхукет 70-летний бизнесмен Роджер Джон Хасси разбился на смерть, упав с парашюта, буксируемого катером. На момент падения мужчину подняли на высоту 30 метров!

Видео несчастного случая сняла его супруга. Осторожно – ролик не для слабонервных!

23 июля 2018 года в селе Андреевка Хасанского района во время полета на водном парашюте разбились насмерть мужчина и женщина. Оказалось, что пару не зафиксировали к страховочному жилету и подвесной системе.

И подобных случаев сотни.

Как уберечь себя

Первый ответ, который напрашивается сам собой – не летать. Но что делать, если так хочется парить над лазурным морем?

Как обезопасить себя от несчастных случаев – спросили у адвоката Александра Босенко.

– В первую очередь убедитесь, что лицо, управляющее транспортом, в нашем случае катером, имеет на это право. Потребуйте удостоверение водителя, – говорит юридический эксперт.

Второй момент – проверьте на кого зарегистрировано судно, сфотографируйте номерной знак.

– У человека, который управляет катером, должны быть эти документы в оригиналах. Я бы рекомендовал даже сфотографировать их,- сообщает адвокат.

Следует удостовериться и в законности использования парашюта: кому он принадлежит, на каком основании, есть ли у него сертификат соответствия. Об этом вам расскажет табличка на самом аттракционе или в месте его отправки.

Обязательно требуйте документы для личной безопасности!

Там должны быть указаны:

название страны-производителя;

название продукции: тип, модель;

безопасное число посетителей;

дата изготовления (месяц, год);

технические условия изготовления аттракциона;

сведения о сертификации (знак соответствия).

Если таблички нет или указаны не все пункты из перечня, лучше отказаться от затеи.

Отдельно стоит потребовать сертификат соответствия на парашют.

– Желательно, чтобы парашют, на котором будете кататься, имел сертификат соответствия (техническое состояние). Сертификат должен быть не старше 1 года, – уточняет Александр Босенко.

Не забудьте и визуально осмотреть парашют и трос – они должны быть без латок и узлов.

И помните, никогда не занимайтесь парасейлингом при ветреной погоде и без спасательного жилета.

Парашют упал: что делать

Если парашют упал и вы, слава богу, выжили, можете предъявить юридическую претензию предпринимателю.

Для начала напишите жалобу лицу, которое нанесло ущерб вашему здоровью. Это первый обязательный шаг. Не помогло – дорога в суд.

– Такое право предусмотрено гражданским кодексом. В случае получения травм, пострадавшей имеет право на получение материального и морального ущерба, – говорит адвокат.

Но чтобы это сработало, у вас должен быть на руках договор или хотя бы билет на аттракцион. Если на первое вряд ли кто будет тратить время, то приобрести билет – дело минутное.

– Это позволит в последствии доказать вину лиц, виновных в несчастном случае и сам факт предоставления такой услуги, – отмечает эксперт.

И ни в коем случае не подписывайте документы с приметками “принимаю потенциальный риск” или “компания не несет ответственность за…”. Тогда взыскать компенсацию будет сложно.

Водные аттракционы

Ушибы, ссадины, вывихи и даже черепно-мозговые травмы туристы получают, катаясь на бананах. Этот водный аттракцион один из самых опасных. На втором месте – таблетки.

В прошлом году в селе Приморское Херсонской области 14-летняя отдыхающая упала с банана и получила перелом ключицы.

Родители пострадавшей рассказали, что работники аттракциона – они же и спасатели, – первую помощь оказывать отказались. Пришлось бедняге идти до ближайшего медпункта два километра!

Другой несчастный случай красноречиво описал Евгений на одном из форумов:

– В воскресенье отдыхал на море. Решили с друзьями покататься на банане. В результате – один сломанный нос, одна шишка на голове и один сильный ушиб спины с невозможностью согнуться-разогнуться. Пострадали 3 человека из шести. Хирург на мой вопрос, бывали ли в его практике обращения по этому поводу – многозначительно кивнул. В течение только одного дня я узнал от троих знакомых, что они также получали увечья, катаясь на банане.

Как себя обезопасить

Дело в том, что надувные водные аттракционы не подлежат обязательной сертификации.

– Поэтому тут вопрос полностью на совести производителя аттракционов и предпринимателей, – говорит юрист.

Единственное, что вы можете сделать – осмотреть аттракцион на предмет видимых повреждений. Обратите внимание и на профессионализм человека, который вас подготавливает к заплыву – насколько доступно он все объясняет, консультирует ли на предмет непредвиденных ситуаций.

И пользуйтесь этими простыми правилами:

не садитесь на аттракцион без спасательного жилета;

очень крепко держитесь за ручки;

садитесь в таблетку поглубже;

не откидывайте голову назад и не наклоняйтесь близко к коленям.

И помните, самое безопасное место на банане – это нос. К примеру, если спереди сядут очень активные ребята и начнут вставать и подпрыгивать во время движения, тем, кто сидит в хвосте, не поздоровится – они просто вылетят с банана.

Лучше перестраховаться

Прежде чем отправляться на курорт, задайте себе вопрос – чем я там буду заниматься. Уверены, что не обойдетесь без катаний на банане или полетов на парашюте – оформляйте туристический полис с дополнительными опциями.

Цена такого полиса 100-250 гривен.

Как правило, турфирмы включают в путевку базовый полис – с минимальным набором рисков. Он покрывает расходы только при реальной угрозе жизни и здоровья: необходимые лекарства, осмотр доктора, госпитализацию в больницу и обратно, а также транспортировку тела на родину, в случае летального исхода.

Цена полиса возрастает на 50-75%.

Собираетесь только нежиться на солнышке, попивая вкусный коктейльчик на пляже? Тогда этого вполне достаточно. Если же планируете активно проводить время – кататься на банане, тарелке, летать на дельтаплане или парашюте, оформите полис с дополнительной опцией Sport class D.

– Чтобы обезопасить себя, страховку надо составлять и наполнять так, как будет максимально выгодно вам. К базовому полису необходимо добавить дополнительные опции. Конечно, цена полиса возрастет, но лучше заплатить больше и перестраховаться, чем попасть в экстренную ситуацию и остаться без денег в чужой стране, – говорит независимый финансовый консультант Лидия Шапошникова.

Весь перечень рисков вам подскажет оператор страховой компании или агент компании.

И помните, фирма не выплатит страховку, если вы травмировались в нетрезвом состоянии.

– Если отдыхающий в нетрезвом состоянии неудачно прыгнул с пирса или со скалы в море и разбил голову, ему откажут в возмещении дальнейшего лечения. Если же человек погибнет, его тело не транспортируют бесплатно на родину, подчеркивает эксперт.

Поэтому лучше сто раз подумайте, прежде чем лезть в воду в алкогольном опьянении. Хорошего отдыха!

Ангелина Малиновская

ФОТО: Рixabay; Dreamstime.com

ВИДЕО: ABC News.