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Как Зайцева получила права – всплыл факт об автошколе

Харьковские правоохранители выявили факты прогуливания занятий в автошколе Аленой Зайцевой, которая находилась за рулем автомобиля Lexus во время жуткой аварии на Сумской.

Об этом со ссылкой на полицию сообщает Сегодня.

Силовики ведут досудебное расследование по статье 367 УК Украины (“служебная халатность”), в рамках которого выясняют, нарушало ли руководство курсов нормы законодательства.

В ходе проверок полицейские установили, что занятия прогуливали как сама Зайцева, так и ученики ее группы.

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Помимо уголовной ответственности, автошколе также грозит лишение государственной аккредитации.

Напомним, ранее Зайцеву, которая находится под арестом в СИЗО, заметили на улицах Харькова.

Фото: УНИАН

 

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