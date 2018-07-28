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12 украинских моряков, которых не выпускали из Греции, вернули домой

Моряки, которых более года назад задержали в Греции, вернулись в Одессу. Капитан, старпом и рядовые остаются в Греции до выяснения всех обстоятельств.

В Украину вернулись 12 моряков, которых более года назад задержали в Греции по подозрению в контрабанде оружия. Об этом в субботу, 28 июля, сообщает Громадське.

Родные встретили моряков в одесском аэропорту.

– Мы устали с дороги, у нас было четыре пересадки. Хотим домой, отдохнуть. Я сына полтора года почти не видел. Он меня даже не помнит, – рассказал один из украинских моряков и добавил, что условием их возврата является ежемесячная отметка в консульстве Греции в Одессе.

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Как сообщил почетный консул Греции в Одессе Пантелис Бумбурас, 5 моряков – капитан, старпом и рядовые – согласно решению суда, остаются в Греции до выяснения всех обстоятельств.

Напомним, судно с 16 украинцами задержали в Греции в ноябре 2016 года. В конце июня 2018 года стало известно об освобождении 6-х моряков судна Mekong Spirit.

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