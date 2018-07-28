АП о предоставлении томоса сегодня: Главное, что решение принято

Заместитель главы Администрации президента Ростислав Павленко говорит, что 28 июля томос об автокефалии УПЦ не должны были предоставлять.

Об этом он сообщил в комментарии LIGA.net.

По поводу ожиданий томоса ко Дню Крещения Руси, заместитель главы Администрации президента Ростислав Павленко отметил, что иногда люди сами придумывают себе повод для ожиданий.

– Томос не должны были предоставить именно сегодня, – сказал он.

Чиновник подчеркнул, что в субботу представитель Вселенского патриарха официально сообщил о том, что решение о предоставлении автокефалии украинской церкви принято.

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– Чтобы были выполнены все процедуры, чтобы все было канонически, требуется определенное время. Идет процедура. Завершается информирование других церквей, после чего Вселенская патриархия перейдет к следующему этапу предоставления томоса, – сказал Павленко.

– Главное, что решение принято и мы идем к своей цели, – добавил он.

Как сообщалось, Патриарх Варфоломей подтвердил намерение предоставить украинской церкви автокефалию.