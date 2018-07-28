День Владимира: история и традиции праздника

28 июля в Украине отмечают День Владимира. Дата приурочена ко дню памяти великого князя Владимира, который крестил Киевскую Русь.

История праздника

Князь Владимир был внуком великой княгини Ольги. В 987 году он захватил Херсонес, который на тот момент принадлежал Византийской империи, и, угрожая походом на Константинополь, потребовал у императоров Византии, братьев Василия и Константина, руки их сестры Анны. Братья согласились, но только при условии, что киевский князь примет христианство.

В честь свадьбы Владимир вернул Византии Херсонес и построил там храм Иоанна Предтечи и Крестителя Господня.

Легенды утверждают, что перед свадьбой Владимир внезапно ослеп и только после своего крещения прозрел. Это чудо настолько поразило всех в окружении князя, что его дружинники также начали массово креститься.

Затем состоялось крещение всей Киевской Руси. Благодаря этому Владимир стал равноапостольным. День Владимира отмечают 28 июля — в день смерти князя.

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Традиции праздника

День Владимира широко распространен в Украине, по традиции в церквях проходят богослужения, в которых вспоминают великого князя. Особые торжественные богослужения проходят в церквях, которые построил сам князь Владимир. По приказу князя была построена Десятинная церковь в Киеве.

Молятся перед иконой и люди со слабым зрением или тяжелобольные, поскольку есть верования, что князь был очень болен и практически ослеп, но после крещения победил эту болезнь, следовательно, это вселяет надежду на исцеление.

Обычно перед иконой святому Владимиру молятся:

– об избавлении от внешних врагов,

– об укреплении в вере,

– о прекращение внутренних распрей.

В этот день поздравляют всех Владимиров с именинами.

К слову, годовщина Крещения Киевской Руси-Украины в 2018 году – одна из самых ожидаемых за последние годы. Еще весной Петр Порошенко заявил о намерении получить автономию для украинской церкви и выразил надежду, что это произойдет в 1030-й годовщины Крещения. Факты ICTV разобрались в перспективах предоставления Украине томоса.