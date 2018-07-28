Двухчасовой бой под Крымским: двое бойцов ООС погибли, двое ранены

Двое украинских бойцов погибли, еще двое ранены в субботу на Донбассе, сообщает штаб Операции объединенных сил (ООС).

– Днем, используя режим прекращения огня, враг силами диверсионно-разведывательной группы в составе до 15 боевиков, предпринял попытку захватить позиции одного из подразделений в районе населенного пункта Крымское. Наши защитники, которые выполняли задачи на наблюдательном посту, приняли бой с почти вчетверо превосходящим противником. Они обеспечили подход резервной группы наших подразделений во главе с командиром роты.

Получив решительный отпор, противник под плотным огнем наших защитников отошел под прикрытием своей артиллерии. Их отход был отрезан огнем минометного подразделения Объединенных сил. Благодаря четком и слаженным действиям подразделений противник понес значительные потери – до 4 убитыми и 6 ранеными.

К сожалению, в ходе почти двухчасового боя, мы потеряли двух сыновей Украины и еще двое были ранены, – говорится в сообщении ООС в субботу.

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В течение текущих суток, от 7.00 до 18.00 российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня. Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Авдеевка, Павлополь и Лебединское, сообщает штаб ООС.

Напомним, вчера, 27 июля, один украинский разведчик погиб в результате подрыва на Донбассе.