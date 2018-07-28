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Лунное затмение 2018: как видели кровавую луну в Украине

Вечером 27 июля часть украинцев могла невооруженным глазом увидеть самое долгое лунное затмением ХХI века.

лунное затмение

Кровавую луну наблюдали до почти 02.00 субботы.

Красный цвет луна приобрела от эффекта солнечного света.

Позже на небе можно было увидеть еще и Марс, который приблизился к Земле.

Читайте: Лунное затмение 27 июля: чем опасно и что нельзя делать

В Украине затмение можно было наблюдать во Львове, Луцке, Харькове, Ровно, Мариуполе и Херсоне.

В Киеве его не было видно из-за туч.

Факты ICTV собрали лучшие снимки лунного затмения.

Ранее Факты ICTV писали,  как лунное затмение повлияет на знаки зодиака.

Фото: Instagram.

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