PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / На Патриарха Филарета готовилось покушение - УПЦ КП/

На Патриарха Филарета готовилось покушение – УПЦ КП

Внештатный епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Севастьян (Возняк Михаил Ярославович) готовился к совершению покушения на Патриарха Киевского Филарета.

филарет

Об этом говорится в журнале заседания Священного Синода на сайте УПЦ КП.

– 25 мая 2018 года внештатный епископ Севастиан (Возняк) вместе со своим сыном вечером в не приемное время в светской одежде вошли в резиденцию Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и намеревались попасть в личные покои Предстоятеля, который в этот момент ужинал в трапезной. Услышав, что кто-то прошел по коридору, из дверей кухни вышла эконом Патриархии монахиня Варвара, на которую указанный епископ Севастиан (Возняк) сразу напал, направив ей в лицо слезоточивый газ из заранее приготовленного баллончика. После этого отец и сын скрылись с места преступления”, – говорится в сообщении.

Следствием, проведенным правоохранительными органами, установлены обстоятельства, которые дают основание утверждать обдуманность преступных действий и заблаговременное приготовление к ним.

Читайте: В стране должна быть одна церковь – Порошенко

При задержании Севастиан “признал свое участие в указанных событиях, объяснив свой поступок попыткой попасть к Патриарху на прием, хотя он, как долголетний клирик Киевской епархии, а впоследствии епископ Черниговский и Нежинский, хорошо знаком с распорядком приема и знал о том, что в вечернее время без предварительной договоренности он не осуществляется”.

На заседании Священного Синода постановили считать такие действия покушением на Филарета.

Отмечается, что Возняк был уволен от управления Черниговской епархией еще в 2008 году. Мотивом увольнения он указал “личные причины”.

В решении Шевченковского районного суда Киева указано, что он находится в зарегистрированном браке.

“Несмотря на добровольное принесение перед Богом и Церковью монашеских обетов, заштатный епископ Севастиан (Возняк) в течение многих лет цинично нарушает их, живя фактически как светское лицо, в зарегистрированном по государственному законодательству браке, имеет детей. В течение десяти лет, которые прошли со времени увольнения из штата, никаких признаков раскаяния и желания исправления не обнаружил, потеряв связь с Украинской Православной Церковью Киевского Патриархата, – подчеркнули в церкви.

Напомним, в мае в помещение патриархии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата на улице Пушкинской забежали двое неизвестных и применили газовый баллончик.

Фото: Facebook.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

1030 лет борьбы. Когда объединится украинская церковь
Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет
Киево-Печерскую и Почаевскую лавры передадут Украинской церкви – Патриарх Филарет
Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет
Автокефалия УПЦ – Филарет назвал сроки
Газовий балончик
В Киевской Патриархии распылили газовый баллончик, есть пострадавшие
Создание единой поместной церкви: УПЦ КП заявила об атаке России
Храми
Спецслужбы РФ готовят захваты храмов в Украине – СБУ
УПЦ МП по уши в скандалах: “российский” Крым, избитые АТОшники и уголовное дело
упц кп
Филарет исключил возвращение УПЦ КП в Московский патриархат
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка