На Патриарха Филарета готовилось покушение – УПЦ КП

Внештатный епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Севастьян (Возняк Михаил Ярославович) готовился к совершению покушения на Патриарха Киевского Филарета.

Об этом говорится в журнале заседания Священного Синода на сайте УПЦ КП.

– 25 мая 2018 года внештатный епископ Севастиан (Возняк) вместе со своим сыном вечером в не приемное время в светской одежде вошли в резиденцию Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и намеревались попасть в личные покои Предстоятеля, который в этот момент ужинал в трапезной. Услышав, что кто-то прошел по коридору, из дверей кухни вышла эконом Патриархии монахиня Варвара, на которую указанный епископ Севастиан (Возняк) сразу напал, направив ей в лицо слезоточивый газ из заранее приготовленного баллончика. После этого отец и сын скрылись с места преступления”, – говорится в сообщении.

Следствием, проведенным правоохранительными органами, установлены обстоятельства, которые дают основание утверждать обдуманность преступных действий и заблаговременное приготовление к ним.

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При задержании Севастиан “признал свое участие в указанных событиях, объяснив свой поступок попыткой попасть к Патриарху на прием, хотя он, как долголетний клирик Киевской епархии, а впоследствии епископ Черниговский и Нежинский, хорошо знаком с распорядком приема и знал о том, что в вечернее время без предварительной договоренности он не осуществляется”.

На заседании Священного Синода постановили считать такие действия покушением на Филарета.

Отмечается, что Возняк был уволен от управления Черниговской епархией еще в 2008 году. Мотивом увольнения он указал “личные причины”.

В решении Шевченковского районного суда Киева указано, что он находится в зарегистрированном браке.

“Несмотря на добровольное принесение перед Богом и Церковью монашеских обетов, заштатный епископ Севастиан (Возняк) в течение многих лет цинично нарушает их, живя фактически как светское лицо, в зарегистрированном по государственному законодательству браке, имеет детей. В течение десяти лет, которые прошли со времени увольнения из штата, никаких признаков раскаяния и желания исправления не обнаружил, потеряв связь с Украинской Православной Церковью Киевского Патриархата, – подчеркнули в церкви.

Напомним, в мае в помещение патриархии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата на улице Пушкинской забежали двое неизвестных и применили газовый баллончик.

Фото: Facebook.