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США и Россия не договорятся до демонтажа Кремля – политолог

Президент России Владимир Путин продолжит агрессию в Украине.

После встречи президентов США и России стоит ожидать продолжения поддержки Украины со стороны США и продолжения противостояния на Донбассе.

Об этом написал в колонке для сайта LB.ua политический обозреватель Виталий Портников.

– Для Путина Украина остается одним из театров военных действий в его противостоянии с Соединенными Штатами и в попытках восстановить зону влияния Советского Союза на востоке и в центре Европы. От этих попыток он не откажется, американцев, как и раньше, будет считать ответственными за то, что эти политические фантазии не воплощаются в жизнь. Этот коктейль амбиций гарантирует, что никаких американо-российских договоренностей не будет. Ни при Трампе, ни без Трампа.

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Не будет до демонтажа имеющегося российского режима – кстати, это не такая уж фантастическая вещь, наверное, не более фантастическая, чем крах СССР. Но пока путинский режим существует, не стоит ждать легких времен – ни нам, ни американцам, – подытожил он.

Напомним, российский блогер и финансист Слава Рабинович считает, что освобождение оккупированного Российской Федерацией Крыма долго ждать не придется.

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