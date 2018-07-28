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Томос об автокефалии завершит утверждение независимости Украины – Порошенко

Получение Украиной Томоса об автокефалии завершит утверждение ее независимости и самостоятельности.

порошенко

Об этом сказал президент Петр Порошенко во время празднования 1030-летия Крещения Киевской Руси – Украины в субботу в Киеве.

– Томос об автокефалии завершит утверждение независимости Украины и самостоятельности нашего государства, укрепит религиозную свободу, межконфессиональный мир. Он усилит права и свободы граждан… Особенно тех, которые сейчас находятся вне общения с вселенским православием, – заявил он.

По его словам, миллионы украинцев ожидают как можно скорейшего признания Автокефальной православной церкви в Украине и готовы к нему.

Порошенко подчеркнул, что автокефалия – это вопрос украинской независимости, вопрос украинской национальной безопасности и вопрос всей мировой геополитики.

Президент гарантирует, что власть не будет вмешиваться в церковные дела.

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– Я гарантирую, что власть не будет вмешиваться в сугубо внутренние церковные дела. Но и заявляю о том, что и другим государствам не позволит этого делать. Для того и считаю крайне необходимым обрубить все щупальца, которыми внутри нашего государственного организма орудует страна-агрессор, – сказал он.

Он отметил, что в Российской Федерации церковь “только на бумаге отделена от государства, а на самом деле она сама назвалась “скрепой” режима”.

– Она полностью и безоговорочно поддерживает реваншистскую имперскую политику Кремля. Более того, сама доктрина Русского мира родилась в люксовых кельях иерархов Российской православной церкви, – заявил Порошенко.

Президент подчеркнул, что такая ситуация является прямой угрозой национальной безопасности Украины, “что просто обязывает нас действовать”.

Он подчеркнул, что верующие и церковные общины сами будут решать присоединяться ли им к поместной церкви.

Накануне Вселенский Патриарх Варфоломей передал послание президенту Украины Петру Порошенко, в котором подтвердил инициативу предоставления украинской церкви автокефалии.

К слову, ранее Митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в интервью Фактам ICTV рассказал о неизвестных фактах в истории Крещения Руси.

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