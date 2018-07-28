PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика / Пытки, аресты и исчезновения: заявление Канады по России в Крыму/

Пытки, аресты и исчезновения: заявление Канады по России в Крыму

Канада осудила присоединение Россией Крыма и призвала освободить всех незаконно задержанных украинцев.

Канада подтвердила неизменность своей позиции относительно осуждения действий России в направлении насильственного присоединения Крыма, в том числе путем открытия в мае 2018 года моста через Керченский пролив, и призвала освободить всех незаконно задержанных граждан Украины.

– Канада подтверждает свою неизменную приверженность территориальной целостности Украины и осуждает действия, предпринятые Россией по насильственной интеграции Крымского полуострова, в том числе через открытие в мае 2018 года моста через Керченский пролив, – сказано в заявлении канадского парламента, пишет Интерфакс-Украина.

Правительство Канады отмечает, что после оккупации Крыма Россией на полуострове наблюдаются серьезные нарушения прав человека со стороны представителей российских властей, включая ущемление свободы слова и собраний, произвольные аресты, пытки, задержания и исчезновения, что было зафиксировано Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Читайте: В России спрогнозировали, когда Украина вернет Крым

– Мы призываем освободить всех незаконно задержанных граждан Украины, в том числе Олега Сенцова, которые были вывезены в Россию и приговорены судами, юрисдикцию которых в Крыму мы не признаем, – сказано в заявлении.

Как сообщалось, ранее Государственный департамент США опубликовал Крымскую декларацию.

 

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

В России спрогнозировали, когда Украина вернет Крым
Скандал в Словакии: дипломат РФ обозвал посла Украины
Авторы антирейтинга рабства показали Крым российским
Стрельба в Торонто: один человек погиб, 13 ранены
Обязательно за это заплатит! МИД Украины вызвал посла Италии из-за заявления о Крыме
5 стран присоединились к санкциям ЕС по Крыму
ЕС утвердил индивидуальные санкции за Керченский мост
Дональд Трамп і Володимир Путін
Путин после встречи с Трампом: Вопрос Крыма закрыт
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка