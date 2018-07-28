Пытки, аресты и исчезновения: заявление Канады по России в Крыму

Канада осудила присоединение Россией Крыма и призвала освободить всех незаконно задержанных украинцев.

Канада подтвердила неизменность своей позиции относительно осуждения действий России в направлении насильственного присоединения Крыма, в том числе путем открытия в мае 2018 года моста через Керченский пролив, и призвала освободить всех незаконно задержанных граждан Украины.

– Канада подтверждает свою неизменную приверженность территориальной целостности Украины и осуждает действия, предпринятые Россией по насильственной интеграции Крымского полуострова, в том числе через открытие в мае 2018 года моста через Керченский пролив, – сказано в заявлении канадского парламента, пишет Интерфакс-Украина.

Правительство Канады отмечает, что после оккупации Крыма Россией на полуострове наблюдаются серьезные нарушения прав человека со стороны представителей российских властей, включая ущемление свободы слова и собраний, произвольные аресты, пытки, задержания и исчезновения, что было зафиксировано Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

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– Мы призываем освободить всех незаконно задержанных граждан Украины, в том числе Олега Сенцова, которые были вывезены в Россию и приговорены судами, юрисдикцию которых в Крыму мы не признаем, – сказано в заявлении.

Как сообщалось, ранее Государственный департамент США опубликовал Крымскую декларацию.