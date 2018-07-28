В Днепре водой из метрополитена затопило дорогу и дворы

В Днепре в результате повреждения коллектора, в который сбрасывают воды стационарные насосы Днепровского метрополитена, затопило проезжую часть дороги и дворы.

Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

– 28 июля в 13.44 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что в результате повреждения коллектора, в который осуществляют сброс воды стационарные насосы Днепровского метрополитена, идет затопление проезжей части дороги и дворов на частной территории по улице Большая Деевськая, Новокадацький район, город Днепр, – говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели с помощью мотопомпы начали откачивать воду с территории частных домовладений для недопущения затопления домов.

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– Подтоплены подворья на частной территории уровнем воды 0,4-0,5м. Мероприятия по откачке воды продолжаются, – отметили в ведомстве.

Напомним, улицы Чернигова из-за ливней превратились в реки.