PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / В Киеве начался крестный ход УПЦ по случаю празднования крещения Руси-Украины/

В Киеве начался крестный ход УПЦ по случаю празднования крещения Руси-Украины

В центре Киева начался крестный ход верующих Украинской православной церкви Киевского патриархата по случаю празднования 1030-летия крещения Руси-Украины.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

После молебна во Владимирском соборе верующие организованной колонной двинулись по ул.Владимирской через Софийскую площадь к Владимирской горке.

Во главе колонны шествуют священнослужители с хоругвями и иконами.

В первой части колонны идет духовенство, вторая часть колонны – заранее сформирована из верующих на ул.Владимирской со стороны парка им.Т.Г.Шевченко. В процессе шествия две колонны соединятся в одну.

Читайте: В стране должна быть одна церковь – Порошенко

Прихожане, желающие идти в первой колонне вместе с духовенством, должны были пройти через рамки металлоискателей на бульваре Т.Шевченко.

По всему маршруту крестного хода установлены металлические ограждения.

В ходе принимают участие глава УПЦ КП Филарет, президент Украины Петр Порошенко с женой, первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив, министр оборони Степан Полторак, вице-премьер Павел Розенко, вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, министр культуры Украины Евгений Нищук и другие члены правительства.

Безопасность движения крестного хода обеспечивают правоохранители.

В центре Киева обстановка спокойная.

image image
В Киеве начался крестный ход УПЦ по случаю празднования крещения Руси-Украины / 2 фотографии

Напомним, годовщина Крещения Киевской Руси-Украины в 2018 году – одна из самых ожидаемых за последние годы. Еще весной Петр Порошенко заявил о намерении получить автономию для украинской церкви и выразил надежду, что это произойдет в 1030-й годовщины Крещения. Факты ICTV разобрались в перспективах предоставления Украине томоса.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

В Киеве нашли тело 16-летней девушки со следами насильственной смерти
День Крещения Руси: знаешь ли ты историю – ТЕСТ
ДЕНЬ ХРЕЩЕННЯ РУСІ
Крещение Руси: история праздника и программа мероприятий
Патриарх Варфоломей отказался отмечать Крещение Руси в Москве
скоростной трамвай
В Киеве не будут ходить скоростные трамваи – даты
Хресна хода
С собаками и флагом РФ: как проходит Крестный ход в Киеве
1030 лет борьбы. Когда объединится украинская церковь
1030-летие Крещения Руси: Киев перекроют (Схема объезда)
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка