В центре Киева начался крестный ход верующих Украинской православной церкви Киевского патриархата по случаю празднования 1030-летия крещения Руси-Украины.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

После молебна во Владимирском соборе верующие организованной колонной двинулись по ул.Владимирской через Софийскую площадь к Владимирской горке.

Во главе колонны шествуют священнослужители с хоругвями и иконами.

В первой части колонны идет духовенство, вторая часть колонны – заранее сформирована из верующих на ул.Владимирской со стороны парка им.Т.Г.Шевченко. В процессе шествия две колонны соединятся в одну.

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Прихожане, желающие идти в первой колонне вместе с духовенством, должны были пройти через рамки металлоискателей на бульваре Т.Шевченко.

По всему маршруту крестного хода установлены металлические ограждения.

В ходе принимают участие глава УПЦ КП Филарет, президент Украины Петр Порошенко с женой, первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив, министр оборони Степан Полторак, вице-премьер Павел Розенко, вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, министр культуры Украины Евгений Нищук и другие члены правительства.

Безопасность движения крестного хода обеспечивают правоохранители.

В центре Киева обстановка спокойная.



В Киеве начался крестный ход УПЦ по случаю празднования крещения Руси-Украины / 2 фотографии

Напомним, годовщина Крещения Киевской Руси-Украины в 2018 году – одна из самых ожидаемых за последние годы. Еще весной Петр Порошенко заявил о намерении получить автономию для украинской церкви и выразил надежду, что это произойдет в 1030-й годовщины Крещения. Факты ICTV разобрались в перспективах предоставления Украине томоса.