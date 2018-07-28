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В Приморске размыло косу — отдыхающих эвакуируют

Спасатели эвакуировали 20 автомобилей с отдыхающими из Обиточной косы на Азовском море, которую размыло вследствие ливня.

В Запорожской области из-за сильного ливня в субботу утром размыло популярную курортную зону на Азовском море – Обиточную косу в районе г.Приморск, из зоны подтопления эвакуированы 20 автомобилей с отдыхающими, пишет Интерфакс-Украина.

Читайте: Десятки отдыхающих выстроились в человеческую цепь, чтобы спасти утопающих

Как рассказала спикер Главного управления Госслужбы по чрезвычайным Украины в Запорожской области Юлия Барышева, в результате размывания косы отрезанными от суши оказались около 70 отдыхающих и 30 автомобилей.

Напомним, улицы Чернигова из-за ливней превратились в реки.

Фото: azov-off-road.com.ua

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