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Сутки на Донбассе: боевики попытались захватить позиции ВСУ

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 25 раз открывали огонь по позициям украинских военных.

ООС

За минувшие сутки боевики 25 раз открывали огонь по позициям украинских военных, трижды использовав запрещенное Минскими договоренностями вооружение, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В ходе боевых действий двое военнослужащих погибли, двое получили ранения.

– Российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитниках Крымского, Светлодарска, Авдеевки, Песков, Марьинки, Лебединского, Гнутово, Широкино, Павлополя и Водяного. Вместе с тем, оккупанты вблизи Крымского и Водяного применяли 82-мм минометы, – говорится в сообщении.

Враг предпринял попытку захватить позиции одного из подразделений в районе населенного пункта Крымское. Объединенные силы применили дежурные огневые средства, понеся потери противник отступил.

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По информации штаба ООС, четверо оккупантов уничтожены, шестеро ранены.

К слову, правительство одобрило стратегию информационной реинтеграции Донецкой и Луганской областей, подготовленную Министерством информационной политики.

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