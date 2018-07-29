Сутки на Донбассе: боевики попытались захватить позиции ВСУ

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 25 раз открывали огонь по позициям украинских военных.

За минувшие сутки боевики 25 раз открывали огонь по позициям украинских военных, трижды использовав запрещенное Минскими договоренностями вооружение, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В ходе боевых действий двое военнослужащих погибли, двое получили ранения.

– Российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитниках Крымского, Светлодарска, Авдеевки, Песков, Марьинки, Лебединского, Гнутово, Широкино, Павлополя и Водяного. Вместе с тем, оккупанты вблизи Крымского и Водяного применяли 82-мм минометы, – говорится в сообщении.

Враг предпринял попытку захватить позиции одного из подразделений в районе населенного пункта Крымское. Объединенные силы применили дежурные огневые средства, понеся потери противник отступил.

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По информации штаба ООС, четверо оккупантов уничтожены, шестеро ранены.

К слову, правительство одобрило стратегию информационной реинтеграции Донецкой и Луганской областей, подготовленную Министерством информационной политики.