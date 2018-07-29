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Канада ежегодно будет предоставлять Украине $50 млн в течение 5 лет

Правительство Канады приняло решение о предоставлении Украине $50 млн в течение пяти следующих лет.

Україна Канада

Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, передает 112 Украина.

– Зафиксирован новый пакет помощи Украине объемом в около $50 млн ежегодно в течение следующих 5 лет (35 млн – техпомощь, 5 млн – гуманитарная помощь, 10-12 млн – операции в секторе безопасности). Это не учитывает масштабной военной миссии UNIFIER, которая финансируется из бюджета канадского Минобороны, – сказал Шевченко.

Он добавил, что для Украины является важным то, что это первый масштабный пакет, который приняло правительство премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

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К слову, Конгресс США рекомендовал Пентагону продолжить помощь Украине в 2019 финансовом году.

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