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На Донбассе нашли запрещенные противопехотные мины

На Донбассе украинские саперы обнаружили и уничтожили мины, которые запрещены международными конвенциями.

Міни

На Донбассе военные саперы из состава Объединенных сил уничтожили установленные боевиками противопехотные мины ПМН-2, использование которых запрещено международными конвенциями, сообщает пресс-центр штаба ООС.

– Военные саперы одной из бригад Вооруженных сил Украины, входящих в состав Объединенных сил, уничтожили 14 противопехотных мин ПМН-2, которые были обнаружены возле одной из позиций в полосе обороны бригады. Еще 36 мин были обезврежены на месте, поскольку транспортировке они не подлежали, – говорится в сообщении.

Российско-оккупационные войска установили свои взрывные устройства по всем правилам минировании и тщательно замаскировали.

Найденные боеприпасы были 1987 года производства и никогда не использовались в Вооруженных силах Украины.

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К слову, глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин поручил терподразделениям ГСЧС начать планирование мероприятий реализации механизма “малых шагов” по деоккупации Донбасса.

Фото: пресс-центр штаба ООС (Скриншот)

Видео: пресс-центр штаба ООС

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