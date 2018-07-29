На украинских дорогах установят камеры фиксации нарушений ПДД: где и когда

На дороги Украины планируют вернуть контроль скорости и фиксировать нарушения на новенькие камеры.

В МВД планируют установить на украинских дорогах 3726 камер, сообщает 24tv.ua.

Камеры собираются устанавливать на трассах и железнодорожных переездах. Их будет более 300 штук. И работать начнут уже в следующем году, а камер на трассах в нескольких областях будет почти столько же, сколько и в городах.

Но есть одна проблема, а именно еще не легализованный стандарт оборудования для автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

По информации министра инфраструктуры Владимира Омеляна, в ближайшие два месяца чиновники должны решить вопрос контроля скорости в Украине. Такая задержка тормозит централизованные закупки камер, ведь без сертификации их нельзя использовать для привлечения водителей к ответственности.

Обойдется такая система более чем в 1 млрд грн.

Ранее Факты ICTV писали, что сервисные центры МВД ввели возможность сдачи экзамена по правилам дорожного движения (ПДД) в Украине на английском языке.

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