Не в Киеве. Где в Украине самые высокие зарплаты

В Украине в июне самая высокая средняя заработная плата была в Донецкой области, она составила 9774 грн.

– Самая большая средняя заработная плата по регионам в июне: Донецкая обл. – 9774 грн, Киевская обл. – 9481 грн, Днепропетровская обл. – 9065 грн, – отметили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины.

Средняя номинальная заработная плата в Украине за июнь 2018 составила 9141 грн, а это в 2,5 раза больше минималки и на 24,2% больше, чем в июне прошлого года.

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Больше всего платят в Украине работникам области фармацевтики, финансовых и страховых направлений, а также работникам сферы IT и телекоммуникаций.

Ранее Факты ICTV писали, что когда вырастет минимальная зарплата.

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