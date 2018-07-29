Непогода в Украине: возле Бердянска откопали десятки авто

Из-за шторма на побережье Азовского моря песком засыпало десятки авто.

В городе Приморск (Запорожская область) на побережье Азовского моря спасатели вытащили из размытых дорог 36 автомобилей и эвакуировали 86 человек, сообщает пресс-служба ГСЧС.

– Так, в 11.20 в районе базы отдыха Автотурист люди пытались уехать, но из-за промоин и поднятия уровня воды автомобили застряли в песке, – говорится в сообщении.

В регионе наблюдались порывы восточного ветра до 12 м/с и ливень.

В Приморском районе сотрудники Бердянского лесного хозяйства вытащили 25 автомобилей и вывезли 40 человек с помощью трактора и УАЗа.

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В городе Бердянск спасатели с помощью тросов и спецавтомобиля вытащили 2 авто из района подтопления и вывезли 11 человек.



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К слову, в Днепре прошли сильные дожди, в результате которых попадали деревья.

Фото: пресс-служба ГСЧС

