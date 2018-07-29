Что писал Айвазовский кроме моря: 7 неизвестных картин

29 июля исполняется 201 год со дня рождения украинского художника-мариниста армянского происхождения Ивана Айвазовского. Его знаменитый Девятый вал знают даже дети, но писал он не только море. Факты ICTV предлагают посмотреть на неизвестные работы мастера.

К сожалению, после аннексии Крыма Россия присвоила Картинную галерею Айвазовского в Феодосии, в которой хранится самая большая коллекция его произведений – 417 картин.

Фото: Галерея имени Айвазовского

Кстати, Девятого вала здесь нет – она находится в Государственном Русском музее Санкт-Петербурга.

Между тем, Айвазовский жил и творил в Феодосии. Еще в молодости он стал известным, выставляя свои картины на показ жителям города.

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В 1845 году прошла первая выставка из 49 работ в доме, где жил художник. В 1880 году Айвазовский основал картинную галерею и художественную мастерскую по собственному проекту. А первых посетителей он пригласил в день своего рождения – 29 июля. С того времени галерея стала первым музеем одного художника в тогда еще Российской империи.

Он прожил в своем городе до конца своих дней и галерею со всем ее имуществом завещал Феодосии. В 1900 году она была национализирована, а с 1922-го является государственным музеем.

Общая коллекция галереи включает более 12 тыс. произведений на морскую тематику: работы Айвазовского, его учеников, внуков, маринистов XIX века, художников юго-восточного Крыма и современных художников.

Самые известные картины Айвазовского, которые находятся в музее – Среди волн (282×425 см), Севастопольский рейд, Бриг Меркурий, атакованный двумя турецкими кораблями, Море. Коктебель, Георгиевский монастырь.

Но писал он полотна и в других жанрах. В них трудно узнать Айвазовского.

Предательство Иуды – 1834

Фото: see-art.ru

Картина выполнена на бумаге, белилами и итальянским карандашом. Хранится в Государственном Русском музее.

Большая пирамида в Гизе – 1878

Фото: art-catalog.ru

Айвазовский приехал в Египет в 1869 году на торжественное открытие Суэцкого канала. Также он навестил Каир и совершил путешествие по Нилу. Эта картина находится в частной коллекции.

Во время жатвы в Украине – 1883

Фото: i-aivazovsky.ru

Трудно даже поверить, что этот пейзаж создал художник-маринист. Произведение выполнено маслом на холсте, работа находится в Феодосийской картинной галерее имени Айвазовского.

Восточная сцена (В лодке) – 1846

Фото: see-art.ru

В пейзажах Айвазовского людей можно встретить нечасто. Эта картина – впечатления от визита в Стамбул и другие восточные города.

Дворец Ка д’Ордо в Венеции при луне – 1878

Фото: ayvazovskiy.su

Айвазовский несколько раз бывал в Венеции. Более того, в этом городе в академии ордена мхитаристов на острове Сан-Лазар жил его брат, архиепископ армянской церкви Гавриил (Габриэл). Эта картина находится в Государственном Русском музее.

Ветряная мельница на берегу моря – 1837

Фото: see-art.ru

Эта картина хранится в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге. Год написания полотна был переломным для художника. Незадолго до этого его преподаватель нажаловался на 19-летнего ученика, и картины Айвазовского по приказу Николая I убрали с выставки. Однако благодаря Карлу Брюллову опала была снята, император посмотрел на его картины, дал денег и отправил сопровождать сына Константина в плавание по Балтике.

Афинский акрополь – 1883

Фото: ayvazovskiy.su

В 1882 году Айвазовский отправляется в Грецию, лишь в 1832 году получившую независимость от Турции. Художник смотрит на холм Акрополя снизу, через колонны храма Зевса Олимпийского. На полотне Парфенон уже не мечеть, и минарет рядом с ним снесен. Картина находится в Киевском государственном музее русского искусства.

К слову, ранее Третейский суд в Гааге обязал Россию выплатить украинскому бизнесу ущерб за аннексию Крыма.

Фото: see-art.ru, Галерея Айвазовского, i-aivazovsky.ru, art-catalog.ru