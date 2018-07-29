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Синоптики предупредили о грозах и граде в Украине

В западных областях Украины сегодня ожидаются грозы и град.

На Прикарпатье и Закарпатье в воскресенье и понедельник ожидаются грозы и град, сообщает пресс-служба ГСЧС.

– По данным Укргидрометцентра, днем 29 июля и в течение 30 июля на Прикарпатье и Закарпатье грозы, местами сильные дожди, град, шквалы 15-20 м/с, – говорится в сообщении.

Кроме того, дождливая погода ожидается в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Читайте: Правила поведения в грозу и ливень – 7 советов Супрун

К слову, в Одессе из-за сильного ливня многие улицы города затопило.

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