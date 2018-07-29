До когда киевляне могут обменять старые жетоны на метро – дата

В метрополитене напомнили киевлянам, что у них осталось два дня на то, чтобы бесплатно обменять старые жетоны на новые.

Как сообщает пресс-служба метрополитена, обменять без доплаты можно до вторника, 1 августа, передает УНИАН.

Также в метро напомнили, что если вы хотите обменять один жетон, то это можно сделать в любой кассе. Если же два и больше, то придется обращаться в сервисные центры на станциях Майдан Незалежности, Дорогожичи, Политехнический институт и Дарница.

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Работают сервисные центры с 8.00 до 19.00 без выходных.

Напомним, 14 июля в Киеве проезд на всех видах общественного транспорта подорожал до 8 грн. Это касается и метро, ​​но есть способы сэкономить. Факты ICTV выяснили, как это сделать.

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