Украина отмечает День Сил специальных операций

Сегодня в Украине отмечают День Сил спецопераций ВСУ, который установлен для развития национальных военных традиций.

Указ о создании праздника подписал 26 июля 2016 года президент Украины Петр Порошенко.

Также в этот день он подписал Закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно Сил специальных операций ВСУ, тем самым завершив процесс их создания.

Силы специальных операций – отдельный вид Вооруженных сил, который состоит из хорошо обученных и мотивированных военных. Они способны организовывать диверсии в тылу врага и на оккупированных территориях, а также освобождать или захватывать важных заложников.

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20 ноября 2017 лозунгом Сил специальных операций ВСУ утвердили лозунг Святослава Храброго – Иду на вы!, а также избрали новую символику.

3 марта президент Петр Порошенко утвердил Положение о Силах специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Военных уже поздравил президент Петр Порошенко.

– Силы специальных операций – элита Вооруженных Сил Украины. Поздравляю воинов, – написал Порошенко.

А также министр обороны Степан Полторак.

– Горжусь уникальными профессионалами, которые сознательно и мотивировано служат в элитном подразделении украинской армии – Силах Специальных Операций. Вы выполняете важные и опасные задания, отважно и смело подходя к реализации оперативных планов, в частности в опасных боевых условиях. Благодарен за достигнутые вами боевые результаты, – поздравил военных Полторак.

К слову, в конце июня подразделения Объединенных сил провели удачную операцию по освобождению и взяли под контроль населенный пункт Золотое-4 в Луганской области, который находился в “серой зоне”.