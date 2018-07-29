Полтавский международный аэропорт после реконструкции впервые принял пассажирский рейс.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Полтавской областной государственной администрации Андрей Песоцкий в Facebook.

– Мы приняли первый рейс после реконструкции аэропорта. К нам прилетели граждане США, Канады, Китая, Европы. И это не просто туристы, а блогеры и все заинтересованные темой авиации. Они путешествуют по городам Украины, знакомятся с музеями авиации, оценивают инфраструктуру. Далее будут популяризировать наш регион, потому что есть о чем рассказать. Я горжусь, что мы привели аэропорт в порядок, и теперь сможем принимать рейсы как из других городов, так и зарубежные, – заявил он.

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В аэропорту приземлился самолет Як-40, который выполнил внутренний рейс из Запорожья.











В Украине появился еще один международный аэропорт / 6 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что на базе Белоцерковского грузового авиакомплекса в Киевской области планируется создать международный аэропорт.

Фото: Андрей Песоцкий