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В Египте застряли более 200 туристов из Украины

В городе Хургада (Египет) застряли более 200 украинских туристов.

Літак

В городе Хургада (Египет) застряли более 200 туристов из Украины, которые должны вылететь домой сегодня, заявила пресс-секретарь туроператора Join Up Екатерина Резниченко, передает Украинская правда.

Задержка произошла из-за того, что у самолета пробило колесо.

– Все задержки рейсов связаны с определенными причинами. В данном случае причиной стало то, что у самолета пробило колесо. Потребовалось время, чтобы его привезти из другой страны, – заявила Резниченко.

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Туристов вывезли из аэропорта и расселили по отелям.

– Им предоставили напитки, питание и проживание – все что полагается согласно правилам воздушных перевозок, – добавила представитель туроператора.

К слову, в Грузии на горе Тетнульд нашли погибшего туриста из Украины.

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