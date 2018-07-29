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Я не буду петь: Приходько о планах в Верховной Раде

Анастасия Приходько, в случае получения депутатского мандата, полностью посвятит себя работе в Верховной Раде.

Об этом она заявила в эфире Еспресо.TV.

– Скажу откровенно: я не буду петь. Потому что нельзя быть, простите, на 2-х стульях, – отметила Анастасия Приходько.

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По словам певицы, политик должен быть исключительно политиком.

– Как это можно совместить? Здесь ты выходишь, делаешь одни дела, здесь ты выходишь петь. Такого не может быть. Или я пою, или я в политике. Два варианта не подходят, – отметила Приходько.

Напомним, лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук в который раз прокомментировал слухи о возможном участии в президентских выборах, отметив, что его ответу все равно не поверят.

Фото: prykhodko_official

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