Я не буду петь: Приходько о планах в Верховной Раде

Анастасия Приходько, в случае получения депутатского мандата, полностью посвятит себя работе в Верховной Раде.

Об этом она заявила в эфире Еспресо.TV.

– Скажу откровенно: я не буду петь. Потому что нельзя быть, простите, на 2-х стульях, – отметила Анастасия Приходько.

Читайте: Выступление Козловского в Москве: Приходько предлагает ревизию званий

По словам певицы, политик должен быть исключительно политиком.

– Как это можно совместить? Здесь ты выходишь, делаешь одни дела, здесь ты выходишь петь. Такого не может быть. Или я пою, или я в политике. Два варианта не подходят, – отметила Приходько.

Напомним, лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук в который раз прокомментировал слухи о возможном участии в президентских выборах, отметив, что его ответу все равно не поверят.

Фото: prykhodko_official