Дожди не прекратятся: прогноз погоды на неделю (КАРТА)

В течение недели дожди будут мигрировать по территории Украины. Не прекратятся они только на западе.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, во вторник, 31 июля, почти везде дожди и грозы.
Только в центре, а также в Харьковской, Сумской и Черниговской областях без осадков.
Жарче всего на юге – здесь до +32, на градус ниже на Закарпатье.
На востоке и в центре страны +30, в северных и западных областях ожидается 28 выше нуля.
В Киеве дождь и гроза, ночью 19-21, а днем 27-29 градусов тепла.
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На среду, 1 августа, дожди прогнозируют на западе, юге, а также в Донецкой области.
Температура воздуха останется неизменной.
В столице сухо и неизменные +29.
В четверг, 2 августа, осадки ожидаются лишь в западных областях.
На юге жара немного спадет – до +31, на остальной территории Украины – в пределах +28.
В Киеве без осадков, ночью 17-19, днем 26-28 градусов тепла.
В пятницу, 3 августа, дожди снова будут заливать запад, осадки охватят также северные области.
Однако температура не изменится.
В столицу вернутся дожди.
Ранее синоптики предупреждали, что в Украине до конца месяца будет дождливая погода, но в первых числах августа придет жара.
Карты: Укргидрометцентр