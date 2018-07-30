Дожди не прекратятся: прогноз погоды на неделю (КАРТА)

В течение недели дожди будут мигрировать по территории Украины. Не прекратятся они только на западе.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, во вторник, 31 июля, почти везде дожди и грозы.

Только в центре, а также в Харьковской, Сумской и Черниговской областях без осадков.

Жарче всего на юге – здесь до +32, на градус ниже на Закарпатье.

На востоке и в центре страны +30, в северных и западных областях ожидается 28 выше нуля.

В Киеве дождь и гроза, ночью 19-21, а днем ​​27-29 градусов тепла.

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На среду, 1 августа, дожди прогнозируют на западе, юге, а также в Донецкой области.

Температура воздуха останется неизменной.

В столице сухо и неизменные +29.

В четверг, 2 августа, осадки ожидаются лишь в западных областях.

На юге жара немного спадет – до +31, на остальной территории Украины – в пределах +28.

В Киеве без осадков, ночью 17-19, днем ​​26-28 градусов тепла.

В пятницу, 3 августа, дожди снова будут заливать запад, осадки охватят также северные области.

Однако температура не изменится.

В столицу вернутся дожди.

Ранее синоптики предупреждали, что в Украине до конца месяца будет дождливая погода, но в первых числах августа придет жара.

Карты: Укргидрометцентр