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Фото Сенцова вывесят на мэрии Парижа

На мэрии Парижа сегодня, 30 июля, разместят фотографию украинского режиссера Олега Сенцова, который уже 78-й день голодает в российской колонии.

Олег Сенцов

Об этом сообщается на странице Save Oleg Sentsov в Facebook.

– Парижский мэр в поддержку Олега Сенцова, который вскоре достигнет 80-го дня голодания, разместит его фотографию на фасаде городской мэрии в 4-м муниципальном округе, – говорится в сообщении.

Читайте: Сестра Сенцова опровергла заявление о его предсмертном состоянии

К слову, на днях Европейский суд по правам человека призвал украинского политзаключенного Олега Сенцова прекратить голодовку, чтобы спасти свою жизнь.

Фото: УНІАН

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