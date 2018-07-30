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Когда в Украине запустят Hyperloop

Hyperloop в Украине могут запустить ориентировочно в 2023-2025 годах.

Об этом в интервью Обозревателю заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

– Первая поездка на Hyperloop в мире должна произойти в Абу-Даби в 2020 году во время всемирной выставки. Оптимистический сценарий для Украины — 2023-2025 годы. Наша идея — совместить Балтику и Черное море. Видим огромный потенциал по этому направлению, — сказал он.

Отмечается, что Hyperloop Transportation Technologies, с которой подписано соглашение, видит окупаемость через 12 лет.

– Это крутая штука, потому что железная дорога не окупается никогда. Железнодорожная инфраструктура всегда строилась государством за государственные деньги, а потом находились различные форматы. Концессионная железная дорога работает в США, но поверьте, там очень много государственных средств, — подытожил Омелян.

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Напомним, в июне Украина и Hyperloop подписали соглашение о сотрудничестве.

ФотоMalpetr Dreamstime.com

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