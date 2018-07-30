PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Не выходите из дома: в прифронтовом Лисичанске объявили АТО/

Не выходите из дома: в прифронтовом Лисичанске объявили АТО

В Лисичанске (Луганская область) проведут мероприятия по противодействию террористической и диверсионной угрозы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

– В связи с проведением 31 июля и 1 августа превентивных мер по противодействию террористической и диверсионной угрозы в Лисичанске Луганской области командование объединенных сил призывает жителей города не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами. В случае необходимости передвижения в другие районы города, с целью избежания недоразумений, просим обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, удостоверение водителя, справка об обучении и др.), – говорится в сообщении.

Все действия происходят в рамках действующего законодательства и санкционированы командующим ООС генерал-лейтенантом Сергеем Наевым.

Читайте: Порошенко сказал, когда закончится отпор агрессии РФ

– Ситуация с антитеррористической угрозой находится под контролем, – отметили в штабе.

Также отмечается, что в случае получения информации о причастности неизвестных лиц к ДРГ или террористическим подразделений боевиков необходимо немедленно сообщать в Управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, а также в Главное управление национальной полиции в Луганской области.

– Просим не паниковать и соблюдать требования личной безопасности. Напоминаем, что согласно требованиям пункта 8 постановления Кабинета министров Украины от 18 февраля 2016 года № 92, принято решение об установлении уровня террористической угрозы красный в Донецкой и Луганской областях, АР Крым. Указанное постановление является открытым, граждане могут ознакомиться с мерами, которые предпринимаются субъектами борьбы с терроризмом в соответствии с определенным уровнем террористических угроз, – добавили в пресс-центре.

Как известно, сегодня, 30 апреля, президент Украины Петр Порошенко объявил о переходе от формата АТО к операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей.

Фото: lisichansk.com.ua.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Три разных сорта: как АТОвец сделал бизнес на воде
Демчина: Среди люстрированных сотрудников СБУ многие поехали в АТО
У Запоріжжі чоловік накинувся на ветерана АТО з образами
Я бы вас всех зарезал! В Запорожье мужчина набросился на ветерана АТО с оскорблениями
ООС: повлияет ли чемпионат мира по футболу на войну на Донбассе
АТОшника побили
Душили и заставляли копать себе могилу. На Винниччине жестоко избили ветерана АТО
Вибух
В Луганской области прогремел взрыв в доме – есть пострадавшие
ООС: изменения в тактике работы российских оккупационных войск
В Харькове 201 ветерану АТО выдали документы на землю
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка