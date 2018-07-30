Не удобно, но надо. Как живется украинском с ID-паспортами

Уже более двух лет прошло с того момента, как украинцы начали заменять старые паспорта на ID-карты. Паспорт нового образца должен облегчить жизнь граждан и приближает Украину к стандартам развитых стран. Факты ICTV расскажут о том, это действительно ли это так, и как в паспортной реформе появилась площадка для коррупции.

ID-карту вместо паспорта-книжки в Украине бесплатно получить могут те граждане, которым документ выдают впервые. Затем за чип придется заплатить. Если паспорт меняют в 18 лет или из-за изменения фамилии либо же потери, стоит услуга 279 гривен.

Дополнительная плата за скорость

Изготовление пластиковых карт со встроенной информацией занимает определенное время. Ведь необходимое для их изготовления оборудования имеет ограниченный круг предприятий.

– Чтобы принять заявку для изготовления такого документа, нужно иметь специальное оборудование и защищенные каналы связи. Это означает, что мест, где можно заказать такой паспорт, существенно меньше, чем могло бы быть, – говорит эксперт центра политико-правовых реформ Виктор Тимощук.

Поэтому процедура выдачи паспорта длится около месяца. Точно узнать, когда будет готов документ невозможно из-за загруженности линий изготовления. Но оказывается, что нагрузка – не преграда, если паспорт надо получить быстрее.

Государственное предприятие “Документ”, которое подчиняется миграционной службе, за дополнительные 400 гривен изготовит документ максимум за 20 дней. Специалисты считают механизм платы непрозрачным. Ведь цена услуги имеет несколько составляющих, которые регулируются Кабмином и полиграфкомбинатом “Украина” в ручном режиме.

За время действия паспортной реформы уже около двух миллионов украинцев получили паспорта нового образца. Учитывая, что “Документ” берет плату и за оформление загранпаспортов, которые ежедневно обрабатывают тысячами и часто по срочной процедуре, предприятие можно назвать коммерчески успешным.

Особенности жизни с ID

Новый, с защищенной информацией и удобный. Именно так позиционировали паспорт нового образца на старте реформы. Мол из-за того, что часть персональных данных будет скрытой, в случае кражи документа ворам не удастся взять на него кредит.

На деле хорошая инициатива разбилась о суровую украинскую реальность. Едва ли не единственное место, где информацию с ID-паспортов могут считать, это те же банки, от махинаций с которыми, по иронии, и должен защищать документ. Чипы, встроенные в новые паспорта, не отличаются от микросхем в банковских карточках, поэтому получать с них можно тем самым оборудованием.

Если же владельцу документа нового образца необходимо получить услугу, включающую информацию о месте регистрации, без бумажного приложения человеку все равно не обойтись. Так как информация находится на чипе, во время визита, например, к врачу, необходимо брать с собой документ с данными о прописке, который выдается вместе с ID-картой. Не очень удобно, правда?

Паспорт, как цель

Процедура получения документа нового образца для большинства почти ничем не отличается от подачи документов на старый паспорт. Однако сложности ожидают внутренне перемещенных лиц. Им приходится предоставлять гораздо больше различных справок. Поэтому получение ID-карты для них часто становится длительным и трудоемким процессом.

К тому же перечень необходимых для оформления паспорта документов не зафиксирован на законодательном уровне. В то же время, даже в паспортных столах не скрывают, что делать новый паспорт хоть и не обязательно при наличии действующего старого, но все же стоит. И чем раньше, тем лучше.

В любом случае пластиковая карточка при наличии оборудования для считывания – гораздо более удобный документ. А еще стоимость услуг на изготовление нового паспорта ежегодно растет: на старте реформы услуга стоила 87 гривен, а сейчас уже почти 300.

Будущее с чипами

Замена старых паспортов на современные пластиковые была одним из требований ЕС перед Украиной в рамках либерализации визового режима.

Подобными удостоверениями личности давно пользуются в разных странах мира. И преимущества в пользовании наглядны: износостойкость и удобство.

Поэтому уже через несколько лет все мы постепенно перейдем на документы нового образца. Остается надеяться, что их преимущества не ограничатся только новым форматом, а средства, уплаченные за изготовление документа налогоплательщиками, пойдут, в том числе, на закупку оборудования для считывания информации с ID-карточек.

Воплотить это можно было бы, если бы законодатели урегулируют законодательно цену на изготовление ID-карт, загранпаспортов, и закрепили статус предприятия “Документ”, как субъект государственной регистрации. Тем более, что работать и получать прибыль от украинцев компания будет долго, ведь новые паспорта требуют замены каждые 10 лет.

Фото: униан, pasport

Яна Семенюк