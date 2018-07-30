PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / ООС: боевики обстреляли позиции ВСУ возле Крымского и Авдеевки/

ООС: боевики обстреляли позиции ВСУ возле Крымского и Авдеевки

За минувшие сутки на Донбассе боевики 30 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский военнослужащий.

Донбас ЗСУ

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции объединенных сил (ООС).

– Противник 30 раз открывал огонь по позициям наших войск. Запрещенное минскими договоренностями вооружение не применялось, – говорится в сводке, опубликованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Facebook в понедельник утром.

Боевики вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитниках Крымского, Южного, Новгородского, Опытного, Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки, Новоселовки, Лебединского, Гнутово, Широкино, Павлополя и Водяного.

Читайте: Ракетчики ВСУ готовы отразить массированную атаку авиации на Донбассе – Командование

По данным украинской разведки двое боевиков получили ранения.

В течение текущих суток боевики 8 раз открывали огонь по позициям украинских защитников у Крымского, Майского, Светлодарска, Опытного, Марьинки и Павлополь.

Напомним, боевики попытались захватить позиции в районе населенного пункта Крымское.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

ЄС Росія
Латвийский депутат предложил разделить Россию
ООС
Сутки на Донбассе: боевики попытались захватить позиции ВСУ
США и Россия не договорятся до демонтажа Кремля – политолог
Двухчасовой бой под Крымским: двое бойцов ООС погибли, двое ранены
На Донбассе подорвался украинский разведчик
Путин внезапно передумал на счет “референдума” на Донбассе
Россия подогнала артиллерию и танки к линии разграничения – ООС
Донбас ЗСУ
Сутки на Донбассе: количество обстрелов увеличилось. Погиб военный
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка