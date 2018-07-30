ООС: боевики обстреляли позиции ВСУ возле Крымского и Авдеевки

За минувшие сутки на Донбассе боевики 30 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский военнослужащий.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции объединенных сил (ООС).

– Противник 30 раз открывал огонь по позициям наших войск. Запрещенное минскими договоренностями вооружение не применялось, – говорится в сводке, опубликованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Facebook в понедельник утром.

Боевики вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитниках Крымского, Южного, Новгородского, Опытного, Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки, Новоселовки, Лебединского, Гнутово, Широкино, Павлополя и Водяного.



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По данным украинской разведки двое боевиков получили ранения.

В течение текущих суток боевики 8 раз открывали огонь по позициям украинских защитников у Крымского, Майского, Светлодарска, Опытного, Марьинки и Павлополь.

Напомним, боевики попытались захватить позиции в районе населенного пункта Крымское.