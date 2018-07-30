Повышение зарплаты военным 2018: когда и на сколько

Минобороны предлагает повысить денежное обеспечение военных с 1 октября.

Министерством обороны принято решение о повышении денежного обеспечения военных с 1 октября 2018 года, но для этого требуется дополнительное финансирование из бюджета в сумме 4,5 млрд грн.

Соответствующее письмо с подписью министра направлено премьер-министру Владимиру Гройсману, сообщает пресс-центр ВСУ.

Как отмечается, недостаточный уровень денежного обеспечения является основной причиной увольнения из рядов Вооруженных Сил Украины после окончания контракта (36% опрошенных). Всего с января по июнь уволились 11 тысяч офицеров и контрактников, имевшие военный опыт, еще 18 тысяч должны уволиться до конца 2018 года.

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Поэтому в целях сохранения кадрового потенциала и привлечения на военную службу в Министерстве обороны прорабатывается вопрос об увеличении с 1 октября 2018 минимального денежного обеспечения:

рядовому составу – до 9 тыс. грн.

офицерскому составу – до 15,3 тыс. грн.

Напомним, в Раде рассказали, насколько будет засекречена информация на счет общего бюджета сектора безопасности и обороны.