Потопы и разрушенные мосты: как Киев собирается преодолевать очередной ливень

25 июля в столице дождь наделал настоящей беды. К уже привычным рекам на дорогах и тротуарах добавились и более разрушительные последствия – затопление пешеходных переходов и разрушения путепровода. Факты ICTV узнали, сможет ли столица устоять перед непогодой в следующий раз.

Обвал моста в Киеве произошел из-за сильного ливня. Непогода стала причною размытия опор путепровода. Во время выездной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение временно закрыть движение по указанному участку. Поэтому водители были вынуждены объезжать обычно оживленную дорогу.

Уже на следующий день мост, который находится на капитальном ремонте, открыли для движения. По информации руководителя Киевавтодора Александра Густелева, несущая конструкция путепровода на пересечении улиц Елены Телиги и Кирилловской не повреждена.

Подтопление из-за ливней случается в столице регулярно. Однако, когда в последний раз за час непогода успела наделать столько же бедствия, вспомнить трудно.

Городские власти вину возлагают на стихию. Мол, выпала трехмесячная норма осадков. Но с этим не согласны ни синоптики, которые говорят, что в тот день выпала двухнедельная норма дождя, ни эксперты по градостроительству.

Поваленные деревья, потоп и пробки

Обвал моста – самая большая беда, которую наделал дождь. Однако кроме этого, ливень сопровождали уже традиционные спутники. Спасателям пришлось убирать десяток поваленных ветром деревьев. К счастью, никто не пострадал. Не устоял перед ненастьем и билборд.

Современная примета: если на улице идет дождь – жди пробок. Ливень остановил часть Киева. 10-бальные пробки были в центре столицы. В общем, проблема движения наблюдалась на правом берегу города. Залитые дождем дороги остановили несколько линий троллейбусов и трамваев.

Реки мусора

Превратив Киев в украинскую Венецию, дождь обнажил еще одну проблему – засоренность. По дорогам и пешеходной зоне города плавали, словно гондолы, деревянные ящики, пластик и прочий хлам. Кроме товара торговцев из переходов, который те не успели убрать, вода вымыла грязь со стоков.

Директор Института города Александр Сергиенко говорит, канализации засоряются постоянно:

– В Киев ежегодно завозят 100 тысяч тонн песка, рассыпают на дорогах. Весной его убирают, однако часть попадает в канализацию. Плюс всякий хлам: ветви, окурки, пластиковые пакеты.

Расчисткой ливневых канализаций занимается Киевавтодор. Весной коммунальщики чистят подземные колодцы. Однако их в Киеве есть около 30 тысяч и на все рук, скорее всего, не хватает.

Большая вода в Киеве

Больше всего проблем возникло все же из-за подтопления. Ливневые канализации не справились с количеством осадков. Дождевая вода стояла на тротуарах, автодорогах и подземных переходах. Последние затопило доверху.

Люди наблюдали картину, как плавал товар с торговых точек подземки. Пострадали и здания. Подземные паркинги в бизнес-центрах и жилых домах превратились в закрытые бассейны. В ДСНС сообщили, что из водного плена им пришлось спасать даже помещение Соломенского суда.

Больше всего пострадали переходы в районе Шулявской, Лукьяновской станций метро и КПИ. Та же стоячая вода стала причиной и размытия конструкций моста на пересечении улиц Телиги и Кирилловской.

Реакция власти

Стихия бывает везде. Таким было оправдание городского головы Виталия Кличко. Чиновник называет достижением то, что с последствиями ливня коммунальщики справились за считанные часы.

– Эффективность работы муниципальных властей заключается в том, насколько быстро они могут справиться с такими вызовами. В Киеве непогода повалила много деревьев, некоторые билборды, были подтопления в городе. На следующее утро все последствия мощного ливня были ликвидированы, и город приступил к привычной жизни.

Побороть результаты непогоды коммунальщикам удалось действительно быстро. Но является ли нормальной ситуация, когда в XXI веке в столице европейской страны дождь становится причиной коллапса транспортной системы?

Мы часто слышим новости о потопах в тропических странах, где сезон дождей – обычное явление. Страдают от большой воды и западные регионы Украины во время таяния снега весной. И уже много лет с этой проблемой живет равнинная с умеренным климатом столица.

Причина – под землей

Канализационные стоки Киева, и ливневые в частности, находятся в плачевном состоянии. Даже в городской администрации признают, что большинство коммуникаций не ремонтировались десятилетиями. Всего под городом находится 800 километров ливневых труб.

На участках большинства дорог, где осуществляют капитальные ремонты, ливневую канализацию восстанавливают, и там она соответствует современным требованиям. Но в городе остается большая часть старых коммуникаций, которые не могут справиться с таким аномальным потоком воды, – говорится на сайте КГГА.

Но проблема не только в изношенности труб, считают эксперты. Архитектор Виктор Глеба главными причинами низкой пропускной способности канализации называет ее засоренность и недостаточной мощности.

По мнению эксперта, объемы, которые могут пропускать коммуникации, не отвечают потребностям Киева. Застройка города ведется непрерывно. Вместо того, чтобы на этапе строительства создавать новую канализацию, застройщики просто врезаются в уже существующую сеть.

Из-за строительства уменьшается и количество грунта, который мог бы впитывать дождевую воду. Таким образом складывается ситуация, когда количество отходов, попадающих в канализацию, растет. К ним время от время добавляется и дождевая вода. И коммуникации не успевают принять весь объем воды.

Это подтверждает и последний значительный дождь. По мнению архитектора, подтопления возникали именно там, где не хватает ливневых канализаций. Чтобы исправить ситуацию, нужно провести значительные расчеты, ведь канализационная система Киева не модернизировалась уже полтора десятилетия, говорит Глеба.

Пока же расширение сети труб не входит в планы городских властей. Зато там обещают отремонтировать часть нынешних труб. Коммунальные службы определяют самые критические участки, где будет заменена система ливневой канализации. К концу года обещают обновить ливневую систему Левобережной части Киева.

Что делать

Повлиять на ситуацию самостоятельно ни один из нас не может. Пока проблему с канализацией не решит комплексно власть, остается только надеяться на благоприятную погоду и соблюдать правила поведения в непогоду: держаться подальше от рекламных щитов, электропроводов и не парковать автомобиль под высокими деревьями.

Фото: КАРС, dtp.kiev.ua

Видео: ГСЧС

Яна Семенюк