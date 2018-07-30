Повылазили уроды, которые в 14-м прятались. Как и кто зарабатывает на войне в Украине

Некоторые контрактники, которые пришли в украинскую армию после 2015 года, служат только ради больших зарплат и карьерных перспектив.

– А из явных изменений – повылазили те уроды, которые в 14-15 году прятались. Им захотелось атошных, больших зарплат. Многие едут сюда, чтоб стартануть в Генштаб, хотя реально ничего про войну не знают, не понимают и не умеют делать. И держится все сейчас на таких же добровольцах, как и раньше, на тех, кому не все равно. Но если они смоются, останутся товарищи заробитчане, живущие по принципу лишь бы не стреляли. – рассказал командир 1 батальона 93 бригады Богдан Дмитрук, передает Цензор.НЕТ.

Однако, несмотря на все проблемы, комбат уверен в боеспособности передовых частей ВСУ.

Читайте: Ракетчики ВСУ готовы отразить массированную атаку авиации на Донбассе – Командование

– Мы стали умнее, злее, хитрее, безжалостней и воюем уже иначе – беспощаднее. И если будет наступление, я даю гарантию, что наша разведка не проспит, и то, что мы сможем задержать врага тут – сомнений нет. Как минимум, на то время, пока развернется наша бригадно-артилерийская группа. Главное, чтобы было кому воевать дальше, за нашими позициями, – резюмирует Дмитрук.

Ранее Факты ICTV писали, что за минувшие сутки на Донбассе боевики 30 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский военнослужащий.

Фото: Цензор.НЕТ.