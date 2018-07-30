Прогноз погоды в Украине на сегодня, 30 июля (КАРТА)

Погода в Украине в понедельник, 30 июля, будет жаркой и сухой.

Грозы ожидаются только в западных регионах, кратковременные дожди будут и на побережье Черного моря.

Об этом на своей странице в Facebook информирует украинский синоптик Наталья Диденко.

– 30 июля везде без существенных осадков, однако на Западе – дожди, – отмечает метеоролог.

В целом в Украине 30 июля столбики термометров поднимутся до +25…+30 градусов. Жарче всего будет на Юге и Востоке Украины – до +30…+32 градусов тепла.

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В Киеве в понедельник – без осадков, температура воздуха прогреется до +28…+30 градусов.

К слову, синоптики дали прогноз погоды на август.