Прогноз погоды в Украине на сегодня, 30 июля (КАРТА)

Погода в Украине в понедельник, 30 июля, будет жаркой и сухой.
Грозы ожидаются только в западных регионах, кратковременные дожди будут и на побережье Черного моря.
Об этом на своей странице в Facebook информирует украинский синоптик Наталья Диденко.
– 30 июля везде без существенных осадков, однако на Западе – дожди, – отмечает метеоролог.
В целом в Украине 30 июля столбики термометров поднимутся до +25…+30 градусов. Жарче всего будет на Юге и Востоке Украины – до +30…+32 градусов тепла.
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В Киеве в понедельник – без осадков, температура воздуха прогреется до +28…+30 градусов.
К слову, синоптики дали прогноз погоды на август.
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