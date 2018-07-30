Ракетчики ВСУ готовы отразить массированную атаку авиации на Донбассе – Командование

Зенитно-ракетные войска готовы отразить массированную атаку авиации и крылатых ракет на Донбассе.

На боевом дежурстве по Украине круглосуточно находятся более 2,5тыс. специалистов зенитно-ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ЗРВ ВСУ), в том числе мощная группировка ЗРВ дислоцируется в районе проведения Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе, заявляют в Командовании Воздушных сил ВСУ.

– Круглосуточно на боевом дежурстве находится более 2,5тыс. специалистов ЗРВ. В районе ООС постоянно размещена мощная группировка войск, способная отразить массированную атаку авиации и крылатых ракет противника, – говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой Командования ВС ВСУ в воскресенье на странице в соцсети Facebook.

В пресс-службе Командования Воздушных сил подчеркивают, что ракетчики неоднократно доказывали свою эффективность и профессионализм на войне:

– За все время боевых действий на Донбассе уничтожили 33 вражеских беспилотника, большинство из которых – это высокотехнологичные дорогостоящие БПЛА российского производства Орлан-10.

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В информации отмечается, что все ликвидированные беспилотники представляли серьезную угрозу для обороны Украины, ведь работали над стратегически важными позициями украинских войск.

Напомним, на Донбассе украинские саперы обнаружили и уничтожили запрещенные мины.