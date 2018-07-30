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Внезапно умер экс-нардеп Горбачев

В Николаеве сегодня умер 57-летний народный депутат III-IV созывов (1998-2006 гг.) Виктор Горбачев.

Віктор Горбачов

Об этом сообщают Новости-N со ссылкой на сотрудников магазина в Николаеве, где Горбачев был гендиректором.

Предварительная причина смерти – остановка сердца в тот момент, когда Горбачев выходил из подъезда своего дома.

У бывшего нардепа остались жена и дочь.

Виктор Горбачев был народным депутатом III созыва (03.1998-04.2002) от избирательного округа № 127, Николаевская область.

Он также был нардепом IV созыва (04.2002-04.2006) от избирательного округа № 128, Николаевская область, самовыдвиженец.

Горбачев возглавлял постоянную комиссию по торговле, сферы услуг и защиты прав потребителей Николаевского горсовета.

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К слову, в мае в Черкассах во время стрельбы в офисе общественной организации ВО Черкасчины погиб депутат областного совета.

Фотоnovosti-n.org

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