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Следом за Киевом. В Днепре проезд в транспорте подорожает вдвое

С 5 августа стоимость проезда в наземном электротранспорте Днепра увеличится с 1,5 грн до 4 грн, а метрополитене – с 2 грн до 4 грн.

Соответствующее решение принял Днепровский горисполком 27 июля текущего года, установив также тариф 4 грн на провоз багажа.

На сайте КП Днепрэлектротранспорт сообщены цены на проездные билеты. Стоимость однодневного проездного в трамвае и троллейбусе будет составлять 10 грн, на неделю — 60 грн, на 3 месяца – 600 грн. Проездной на 1 месяц на один вид транспорта обойдется в 220 грн, на 2 — 260 грн, для студентов 110 грн и 130 грн соответственно. Льготные категории пассажиров, как и ранее, будут ездить бесплатно.

Действующие сейчас тарифы на проезд в муниципальном транспорте Днепра были установлены в августе 2011 года.

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Напомним, в мае стало известно, что стоимость проезда в общественном транспорте Киева с 14 июля составит 8 гривен.

ФОТО: УНИАН

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