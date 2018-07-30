Смертельное ДТП в Харькове: Зайцеву десятки раз выпускали из СИЗО

Подозреваемая в смертельном ДТП на улице Сумской в Харькове Елена Зайцева покидала СИЗО 29 раз.
За все время пребывания в СИЗО подозреваемая в смертельном ДТП на улице Сумской в Харькове Елена Зайцева 29 раз покидала территорию ізолятора, сообщили в Северо-Восточном МРУ по вопросам исполнения уголовных наказаний, передает Сегодня.
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Зайцева покидала учреждение для посещения суда, следственных экспериментов и больницы. Второго обвиняемого, Геннадия Дронова, вывозили 26 раз — в суд и на следственные эксперименты.
Напомним, харьковские правоохранители выявили факты прогуливания занятий в автошколе Аленой Зайцевой, которая находилась за рулем автомобиля Lexus во время жуткой аварии на Сумской.
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