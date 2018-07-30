Tesla за $1900. Чиновники задекларировали 936 иномарок по цене ниже 50 тыс. грн

Украинские чиновники и представители власти в 2017 году задекларировали 936 иномарок по цене меньше 50 тысяч гривен.

Об этом говорится в публикации Bihus.info.

50 тысяч гривен – это лимит для расчетов наличными. Чтобы не проводить платеж через банк, договоры о продаже автомобилей часто заключаются по заниженным ценам в документах. Чиновники при этом получают возможность избежать лишних вопросов о происхождении состояния.

Украинские чиновники приобрели по цене меньше 50 тысяч гривен 93 автомобиля Volkswagen, 68 автомобилей Toyota, 58 автомобилей Mitsubishi, 41 Mercedes-Benz, 30 Audi, 29 BMW.

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Среди автомобилей класса “люкс” в ценовом диапазоне до 50 тысяч гривен представлены 13 Subaru, 7 Lexus, по 3 Dodge и Chrysler, 2 Land Rover и даже по одному Jeep Grand Cherokee, Jaguar S-Type и Tesla Model S.

К слову, в реальности за такую сумму возможно купить только старые иномарки с большим пробегом или машины украинского, российского и советского производства.

Ранее сообщалось, что НАПК проверило 331 декларацию из 1 млн. Такими темпами работа над всеми займет 3600 лет.

Фото: fainaidea.com.