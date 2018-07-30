Трое суток вместе: матери Кольченко позволили увидеться с сыном

Мать украинского политзаключенного Александра Кольченко, который отбывает наказание в российской колонии, получила разрешение на свидание с сыном и уже прибыла в Челябинск.

Об этом сообщает Интерфакс-Урал со ссылкой на пресс-службу регионального общественного наблюдательного комитета.

– Родственникам разрешили побыть вместе трое суток. Для более комфортного пребывания им в отеле исправительного учреждения выделили комнату со всеми удобствами, – сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что на встрече членов ОНК с Ларисой Кольченко никаких заявлений или жалоб от нее не поступало.

– Мама хочет только одного, чтобы ее сына выпустили на свободу. Возможно, это может быть обмен на российских заключенных в украинских тюрьмах, – отметили общественники.

По их данным, с момента завершения голодания Кольченко набрал прежний вес – 64 килограмма, жалоб не высказывал.

– Просил дать возможность продолжать обучение в высшем учебном заведении. До недавнего времени он проходил бесплатное обучение в Таврическом национальном университете имени В. И. Вернадского. Но обучение было приостановлено, поскольку заключенный не предоставил администрации колонии договор на новый срок обучения, – пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что, как только договор будет предоставлен, Кольченко продолжит обучение.

– Работать в колонии он не желает, поскольку, говорит, что много времени у него уходит на самообразование, – добавил представитель ОНК.

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К слову, ранее мы писали, когда состоится масштабный обмен политзаключенными и освободят ли Сенцова.