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В Киеве остановят ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6: что это значит

Департамент здравоохранения КГГА приказал руководителям учреждений здравоохранения провести ряд мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти вследствие остановки работы Киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

остановка тец

Об этом говорится в приказе №765 от 26 июля 2018 года департамента здравоохранения КГГА.

Согласно документу, поручение адресовано руководителям учреждений здравоохранения, предприятий, учреждений и организаций, которые основаны на коммунальной собственности Киева.

Отключат ли ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве?

  • Да 40%, 4 голоса
    4 голоса 40%
    40%
  • Будет найден компромисс 30%, 3 голоса
    3 голоса 30%
    30%
  • Нет 30%, 3 голоса
    3 голоса 30%
    30%
Всего голосов: 10

До 30 июля 2018 года таким учреждениям необходимо было:

– привести в готовность имеющиеся автономные источники питания;

– определить порядок и обеспечить возможность подключения передвижных автономных источников питания для учреждений здравоохранения в случае отключения сетей электроснабжения с районными управлениями ГУ ГосЧС Киева;

– провести учения с ответственным персоналом за автономные источники питания по их подключению к сетям электроснабжения;

– разработать (обновить) план реагирования учреждений здравоохранения на случай отключения электроснабжения;

– создать штабы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на случай отключения электроснабжения;

– определить ответственных лиц за подключение автономных источников питания к электросетям учреждений здравоохранения;

– подать в департамент здравоохранения КГГА информацию о выполнении этих мероприятий и наличии горюче-смазочных материалов для обеспечения работы автономных источников питания.

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Основанием для приказа является протокол №39 от 24 июля 2018 года заседания постоянной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА О бесперебойной работе Киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

В зону обслуживания ТЭЦ-6 попадают районы: Деснянский, Днепровский, Оболонский, Подольский, часть Шевченковского, в том числе жилые массивы Троещина, Лесной, Воскресенка, Оболонь, Куреневка, Виноградарь, Подол.

ТЭЦ-5 обслуживает Дарницкий, Соломенский, Печерский, Голосеевский районы и часть Шевченковского, в том числе жилые массивы Харьковский, Позняки, Осокорки, Русановка, Березняки, Теремки.

Ранее столичная власть призвала правительство рассмотреть ситуацию газоснабжения города в комитете по чрезвычайным ситуациям, так как был риск остановки ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые производят тепло и электроэнергию.

Отмечалось, что ситуация станет критической с 1 августа, ведь именно с тех пор из-за отсутствия газа нужно будет остановить работу ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

К слову,  компания-преемник Киевэнерго получила 1,2 млрд грн на подготовку города к новому отопительному сезону.

Фото: bigkiev.com.ua.

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