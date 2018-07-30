В Украину из Омана вернулись 15 членов экипажа судна-банкрота Free Neptune. Моряки находились на борту этого судна из-за задолженности по выплате судовладельцем заработной платы.

Об этом сообщили в профсоюзе работников морского транспорта Украины (Одесса), пишет УНИАН.

– Сегодня в Украину вернулись 15 членов экипажа судна Free Neptune, которые находились в Султанате Оман на борту этого судна из-за задолженности по выплате судовладельцем заработной платы, – отметили в профсоюзе.

В благотворительной организации Фонд помощи морякам Ассоль (Одесса) сообщили, что моряки несколько лет вынужденно выживали на заброшенном греческим оператором судне в Омане.

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К слову, в марте 2017 года в Украину из Омана вернулись 7 членов экипажа Free Neptune, еще 15 украинских моряков оставались в Омане в критической ситуации.

Free Neptune с экипажем из 22 человек (все граждане Украины) летом 2015 года зашло в порт Маскат (Султанат Оман) для пополнения запасов воды и провизии, однако оператор судна – греческая компания Free Вulkers SA – отказался оплатить данную поставку местному агенту.

Позже стало известно, что владелец судна – банкрот. Экипаж оказался в изоляции, вынужден был объявлять голодовку.

Фото: fairplay.ihs.com.