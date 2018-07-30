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Военная помощь США: украинские бойцы ССО получили современные “ночники”

В рамках военной помощи США Украине для противодействия российской агрессии бойцы ССО получили современные панорамные очки ночного видения американского производства – GPNVG-18 от компании L-3.

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

Экспорт этого оборудования регулируется Министерством обороны США в соответствии с правилами международной торговли ITAR.

– Уникальной особенностью GPNVG-18 является наличие четырех отдельных усилителей яркости изображения или электронно-оптических преобразователей с четырьмя отдельными объективами, сгруппированными в панорамную ориентацию. Благодаря чему оператор видит поле зрения в 97°, – отмечает портал.

Это абсолютный прорыв в технологиях для Сил специальных операций.

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Напомним, Конгресс США поддержал выделение $250 млн украинской армии.

Фото: Украинский милитаристский портал

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