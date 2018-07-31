19 компаний и 22 лица: Украина накажет строителей моста в Крыму

В список новых украинских санкций вошли 19 российских компаний и 22 физических лица.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины направило в Кабинет министров предложение о введении санкций против 19 российских компаний и 22 физических лиц, которые принимали участие в постройке Керченского моста в Крыму.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 31 июля.

– Введение санкций сделает невозможным экономические отношения с Украиной, позволит ограничить или прекратить экономические отношения со странами Европейского союза и Соединенными Штатами Америки, – объяснили в министерстве.

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Отмечается, что данный проект распоряжения о санкциях уже согласован с центральными органами власти и специальными правоохранительными службами.

Напомним, ЕС ввел санкции в отношении 6 российских компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста.